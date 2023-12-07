Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.12.2023 16:34

Şırnak Belediyesi 3 yeni aracı filosuna kattı

Şırnak Belediyesi, 2 kar küreme ve bir temizlik aracını filosuna kattı.

Şırnak Belediyesi 3 yeni aracı filosuna kattı

Belediye bahçesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 2 kar küreme ve bir temizlik dezenfekte aracında inceleme yaptı.

Yarka, halka daha kaliteli hizmet verebilmek için filolarına 3 yeni araç kazandırdıklarını söyledi.

Aldıkları yeni araçlarla belediyedeki araç sayısının 118'e yükseldiğini ifade eden Yarka, "45 olan araç sayımızı yeni araçlarımızla 118'e yükseltmiş olduk. 73 aracı belediyemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 2 aracımız kaya damperli, biri de temizlik dezenfekte aracı. Bunları belediyemizin bütçesiyle aldık" dedi.

Yarka, ayrıca itfaiye, su tankeri, minibüs, et taşıma aracı, traktör, cenaze aracı, su tankeri ve küçük vidanjör olmak üzere 8 aracı daha belediyeye kazandırmak için ihale çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
96 yaşındaki Şaziye Beyrit'den "Çorum Müzesi'ni gezin" tavsiyesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırısında bir kişi öldü
17:13
SEDDK, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor
17:08
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
17:06
Reuters muhabirini İsrail'in öldürdüğü raporlarla kanıtlandı
17:38
İsrail Gazze'de 17 binden fazla kişiyi katletti
17:37
8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular
Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
FOTO FOKUS
8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular
8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ