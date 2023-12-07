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Güncel
AA 07.12.2023 16:15

96 yaşındaki Şaziye Beyrit'den "Çorum Müzesi'ni gezin" tavsiyesi

Çorum'da yaşayan 96 yaşındaki Şaziye Beyrit, Çorum Müzesi'ni gezdi.

96 yaşındaki Şaziye Beyrit'den "Çorum Müzesi'ni gezin" tavsiyesi

Beyrit, kızı Gülseren Ekiz ile tekerlekli sandalyeyle geldiği müzede sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleri inceledi.

Müze görevlilerinin de yardımıyla 3 katlı binayı gezen Beyrit, arkeologlardan müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.

Şaziye Beyrit, Çorum Müzesi'ni yıllar önce eski binasında ziyaret ettiğini, yeni binasının çok daha güzel olduğunu söyledi.

Çorum Müzesi'nin tarihi binasını çocukluk döneminden okul olarak hatırladığını anlatan Beyrit, "Burası şimdi müze olmuş. Eski müze de güzeldi ama burası çok güzel olmuş. Görevliler beni gezdirdi, burada olanları öğrendim" dedi.

Müzeyi beğendiğini dile getiren Beyrit, "Allah çalışanlara, burayı kuranlardan ölenlere rahmet, kalanlara sağlık versin. Buradaki eserlerin hepsini çok beğendim, hepsi beni ilgilendirdi. İnsanlar ne yaşamış, nasıl yaşamış, gördüm" diye konuştu.

Herkese Çorum Müzesi'ni görmeye davet eden Beyrit, "İsterim ki yaşlı, genç, çocuk, aklı eren herkes buraya gelsin" ifadesini kullandı.

"Buraya gelmemiz annem için iyi bir motivasyon oldu"

Gülseren Ekiz ise Ankara'da yaşadığını, Çorum'a geldiğinde annesinin Çorum Müzesi'ni görmek istediğini aktardı.

Birlikte müzeye geldiklerini belirten Ekiz, "Annem daha önce müzeyi ziyaret etmişti ama yeni halini görmediği için benden götürmemi istedi. Annem yürümekte problem yaşıyor. Buraya geldik, müze görevlileri bize bütün katları gezdirdi. Annem de çok mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk" dedi.

Annesinin 96 yaşında olmasına karşın gezip görmeye ilgi duyduğunu vurgulayan Ekiz, "Buraya gelmemiz annem için iyi bir motivasyon oldu. Müze görevlilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ekiz, birçok müze gezdiğini, Çorum Müzesi'nin Hititler başta olmak üzere birçok medeniyete ışık tutan, iyi tasarlanmış önemli müzeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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