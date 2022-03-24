Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 03:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 5,90 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap ve 1,50 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu Narkotik
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