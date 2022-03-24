Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir'de karıştığı çeşitli suçlardan adli makamlarca yargılanmasına devam edilen ve tutuklanmasına karar verilen Y.K, Gülşehir ilçesinde yakalandı.

Sanık işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.