Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında ilçenin farklı yerlerinde önlemler aldı.

110 polisin katıldığı uygulamada ekiplerce, 1209 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, aranması olan 6 kişi yakalandı, incelenen 295 araçtan 14'üne 22 bin 516 lira para cezası verildi, 4'ü ise trafikten menedildi.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız, 3 kurusıkı tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulan ekipler, 4,12 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Ayrıca 19 iş yerinde inceleme yapan ekipler, 4 iş yeriyle ilgili yasal işlem yaptı.