Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, durdurulan bir araç arandı.
Aramada 12,65 gram esrar ile tabanca fişekleri ele geçirildi.
Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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