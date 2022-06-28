Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir ev yıkıldı, bir binada hasar oluştu.
İlçede önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı.
Köy muhtarı İlhan Özgün, AA muhabirine, köyün selde hasar gördüğünü söyledi.
Bazı evlerin de su altında kaldığını anlatan Özgün, "İki katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina da yan yatı. Herhangi bir can kaybı yok. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkilileri, bakanlarımız beni aradı bilgi aldı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.
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