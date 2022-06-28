Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Doğan Can Davas, Alexis Perez, Onurcan Piri ve Hayrullah Bilazer'in sağlık kontrollerine tabi tutuldukları belirtildi.

Oyuncuların; kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinin yapıldığı, ayrıca eko, efor, solunum fonksiyonu gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.