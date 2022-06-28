Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrollerine devam edildi
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da oyuncuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Doğan Can Davas, Alexis Perez, Onurcan Piri ve Hayrullah Bilazer'in sağlık kontrollerine tabi tutuldukları belirtildi.
Oyuncuların; kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinin yapıldığı, ayrıca eko, efor, solunum fonksiyonu gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
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