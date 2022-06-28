Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da sağanak sonucu su baskını yaşandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan sağanak sonucu derenin taşması nedeniyle su baskını yaşandı.
İlçenin Aşağıkoçlu, Bekiroğlu ve Taşkelik mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası derenin taşması nedeniyle 4 ev ve 2 ahırı su bastı.
Ayrıca mahalle yollarında taşan derenin getirdiği molozlardan dolayı yer yer ulaşımda aksamalar oldu.
Alaçam Belediyesi ve AFAD ekiplerince bölgede çalışma yürütülüyor.
İlçede yağış, bazı bölgelerde aralıklarla sürüyor.
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