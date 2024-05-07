Sinop'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Sinop'ta, "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Hamsilos Tabiat Parkı'nda ormanlık alanlardan atıklar toplanarak etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, komandolar, emniyet personeli, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, onlarca poşet atık malzeme toplandı.

Vali Mustafa Özarslan, yaptığı konuşmada, Sinop'un Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip ilk dört ilden biri olduğunu söyledi. Özarslan, ormanların bu ülkenin geleceği olduğunu vurguladı:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından can damarlarımız ormanlarımızı korumak için çok güzel ve anlamlı bir kampanya hayata geçirildi. Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip ilk dört ilden biri de Sinop olarak biziz. Bu kapsamda geleceğimiz olan ormanları korumak ve kollamak için 7'den 70'e hepimize önemli görevler düşüyor. İşte böyle anlamlı bir kampanya ile buna dikkati çekiyoruz. Yangınların önlenmesinde ormanlarımızın temiz tutulması çok ama çok önem arz ediyor. Bunu ülke olarak topyekun bir mücadeleyle başaracağımıza yürekten inanıyorum."

Vali Özarslan, konuşmasının ardından diğer protokol üyelerinin de katılımıyla ormandan atık malzemeler topladı.