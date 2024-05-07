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Güncel
DHA 07.05.2024 14:24

Gölköy Barajı’nda doluluk yüzde 96'ya ulaştı

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı’nda doluluk oranı, karların erimesiyle yüzde 96 seviyesine ulaştı.

Gölköy Barajı’nda doluluk yüzde 96'ya ulaştı
[Fotograf: DHA]

Bolu’da etkili olan yağmur ve yüksek kesimlerdeki karların erimesinin ardından, Gölköy Barajı’nda doluluk oranı yükseldi.

Devlet Su İşleri 53'üncü Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentin içme ve kullanma suyunu karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 96 seviyesine çıktı.

22 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, kullanılabilir su miktarı yaklaşık 21 milyon metreküpe ulaştı. Üreticilerden gelecek talebe göre, mayıs ayı sonu itibarıyla, gölden sulama suyu verme işleminin de başlayacağı öğrenildi.

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