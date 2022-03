"I Am In The Future" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine merkezde görevli veteriner hekimlerce yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tedavi süreçleri devam eden hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, bazı hayvanları yem vererek besledi.