Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte uyuşturucu operasyonu
Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada birçok adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Kent genelinde 28 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 3 kilo 230 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 352 zanlıdan 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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