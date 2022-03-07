İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinde 2'şer, Araç'ta 11, Azdavay'da 4, il merkezi ile Devrekani ve Çatalzeytin'de 5'er, Daday'da 9, İnebolu'da 17, Küre'de 15, Şenpazar'da 3, Taşköprü'de 10, Tosya'da 1 olmak üzere 89 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.