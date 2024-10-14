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Güncel
AA 14.10.2024 10:03

Sinop’ta mantar toplarken ormanda kaybolan iki kadın AFAD tarafından bulundu

Sinop’ta mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan iki kadın aramalar sonucu bulundu.

Sinop’ta mantar toplarken ormanda kaybolan iki kadın AFAD tarafından bulundu

Kent merkezinde Hanife A. ile komşusu Zeynep D. öğle saatlerinde mantar toplamak için Akliman mevkisinde ormanlık alana gitti.

Havanın kararması üzerine kendilerinden haber alamayan yakınları durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine AFAD ve emniyet ekiplerince kadınları arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık iki saatlik arama çalışmalarının ardından Hanife A. ile Zeynep D. ormanlık alanda AFAD ekiplerince bulundu.

Ormanda yönlerini kaybederek kayboldukları belirlenen kadınlar daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

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