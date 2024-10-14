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Güncel
AA 14.10.2024 09:54

Uşak'ta 6 saat süren deprem tatbikatı yapıldı

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Uşak'ta 6 saat süren deprem tatbikatı yapıldı

Senaryo gereği, sabah saat 6.55'te merkez üssü Banaz ilçesi Çamsuköyü olan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Afet ve Koordinasyon Kurulu üyelerine "tatbikat" kodlu kısa mesaj gönderildi.

AFAD Uşak İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Kent genelinde 5 binanın yıkıldığı senaryosuyla devam eden tatbikatta enkaz altında kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

Bu sırada yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar da senaryo gereği gözyaşı döktü, binalara girmek isteyenler ekiplerce engellendi.

Çadırların kurulumu, yaralılara müdahale gibi aşamaların da test edildiği tatbikatta Vali Naci Aktaş, Vali Yardımcısı Önder Can ve AFAD İl Müdürü Burak Edin, çalışmaları koordine etti.

Saat 12.55'te sona eren ve 6 saat süren tatbikatın ardından Banaz ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, tatbikatta 182 araç ve 761 personelin görev aldığını söyledi.

Tatbikatla afet sırasında ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili hareket kabiliyetlerini görme imkanı bulduklarını aktaran Aktaş, bu tür tatbikatların olası bir felaket durumunda süreci en az hasarla atlatmaya katkı sağladığını belirtti.

"Bugünün tatbikatı yarının hazırlığıdır" bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Aktaş, tatbikatın başarıyla icra edilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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