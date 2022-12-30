Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 17:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta kumar operasyonu: 6 kişiye 24 bin lira ceza kesildi
Sinop'ta kumar oynatıldığı tespit edilen bir mekana yapılan baskında, kumar oynayan 6 şüpheliye 24 bin lira para cezası kesildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezinde kumar oynatıldığı öğrenilen bir mekana baskın düzenlendi.
Yapılan incelemelerde mekanda çeşitli oyun gereçleri ile oyunda kullanılan 4 bin 500 TL para ele geçirildi.
Kumar oynadığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınarak 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli ise haklarında yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
Etiketler: Sinop
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