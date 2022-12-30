Artvin’in Yusufeli İlçesi Mutlugün köyü Hahaset Mahallesi'nde yeni yaptıkları eve dün gece eşya taşımak isteyen Fatih Gedikli ve arkadaşları aniden bastıran kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kaldı.

Eşyaları bıraktıktan sonra dönüş yolunda üç araçla yoğun kar yağışına maruz kalan Hakan Sılacı, Serkan Erdem, Vasıf Yapıcı, Cemal Yapıcı, Fatih Gedikli, Engin Kılıçlıoğlu ve Lütfi Kılıçlıoğlu bir süre bekledikten sonra ekiplere haber verdiler.

İl Özel İdaresi Yusufeli Şantiye Şefliği ekipleri iş makinesi eşliğinde köy yolunu açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı.