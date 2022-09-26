Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin, Tekederesi, Duvarsökü ve Kepez çaylarında yaptığı araştırmalarda, sel felaketi nedeniyle endemik tür kırmızı benekli alabalık popülasyonunun büyük zarar gördüğü ve birçok noktada varlığının kalmadığını tespit etti.

DKMP 10. Bölge Sinop Şube Müdürlüğü ve DKMP 9. Bölge Bolu Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede tespit çalışmaları yürütüldü.

Popülasyonun yeniden güçlendirilmesi amacıyla en kısa zamanda çalışmalara başlanılacak.

İsmini gövdesindeki kırmızı beneklerden alan dağ alabalığı olarak bilinen kırmızı benekli alabalık, Anadolu bölgesine özgü endemik bir tür olarak bulunuyor.

İçme suyu kalitesindeki soğuk ve berrak sularda yaşayan türün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde yaşayan 6 çeşidi bulunuyor.