Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde Çaycuma, Merkez ve Kdz. Ereğli ilçelerinde üç ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 bin 508 gram kubar esrar, 14 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.

Hakkında işlem yapılan 3 şüpheliden 2’si ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.