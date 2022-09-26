Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: İHA]
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde Çaycuma, Merkez ve Kdz. Ereğli ilçelerinde üç ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 10 bin 508 gram kubar esrar, 14 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.
Hakkında işlem yapılan 3 şüpheliden 2’si ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Şüphelilerden biri ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz