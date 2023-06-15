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Güncel
İHA 15.06.2023 23:35

Sinop'ta jandarmanın 184. yılı kutlandı

Sinop'ta, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı.

Sinop'ta jandarmanın 184. yılı kutlandı

Sinop Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, “Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184'üncu yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azım ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar al olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece-gündüz sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, sonra da olmaya devam edecektir” dedi.

Gerçekleştirilen törene ayrıca jandarma personeli katıldı.

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