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Güncel
AA 25.07.2024 17:47

Sinop'ta jandarma ekipleri uygulamalarda 18 kişiyi yakaladı

Sinop'ta jandarma ekipleri kent genelinde asayiş ve narkotik denetimlerinde 18 kişiyi yakaladı.

Sinop'ta jandarma ekipleri uygulamalarda 18 kişiyi yakaladı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 01-24 Temmuz tarihleri arasında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 30 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 36 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği ve 4 uyuşturucu kullanma aparatını ele geçirdi.

Ekipler, kentteki düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş açan şahıslar hakkında da çalışma yürüterek şüpheliler hakkında yasal işlem yaptı.

Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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