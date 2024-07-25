Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.07.2024 16:00

Ardahan'da ot biçme mesaisi başladı

Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı.

Ardahan'da ot biçme mesaisi başladı

Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte, tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 350 bin büyükbaş, 180 bin küçükbaş hayvanı ile hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, son günlerde etkili olan yağışlar da bir önceki yıla oranla ot verimini artırdı.

Kentin Karaçay bölgesindeki çayırlarda olgunlaşan otların biçimi makinelerle yapılmaya başlandı.

Tarım makineleri otları biçerken, diğer tarafta da balyalama işlemi yapılıyor. Balyalama sırasında vatandaşlar da dağılan otları tırmık ve dirgen ile toplayarak çalışmaya destek veriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, hasada başlayan çiftçileri ziyaret ederek, bereketli bir sezon diledi.

Cineviz, bölge geneli incelemede bulunduğunu, ot hasadında bir önceki yıla oranla verimin yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Ardahan'ın bitkisel üretiminin hayvancılığa dayalı olduğunu belirten Cineviz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 700 bin dekar civarında ekili dikili tarım arazimizin dışında bir bu kadar da ot biçimi söz konusu. Kaba yem ihtiyacını karşılamak için bu şekilde ot biçimi yapılıyor. Şu an hasat sezonunun içerisindeyiz. İklim şartlarının olumlu seyrediyor olması hasadın da bereketli sonuçlanmasına neden olduğunu yerinde gözlemledik. Bu anlamda üreticilerimizin de memnun olduğunu görüyoruz."

Ardahan merkeze bağlı Samanbeyli köyündeki üreticilerden Murat Öztürk de çayırlarda verimin yüksek olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Ardahan Hayvancılık
Sıradaki Haber
Yeşil mercimek üretiminde birinci sırada bulunan Yozgat'ta ekim alanı da arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki beldelere baskın düzenledi
17:44
İran'da aşırı sıcak havalar nedeniyle elektrik tüketiminde tarihi rekor kırıldı
17:41
Bakanlık'tan kalp-damar ve hipertansiyon hastalarına "sıcak hava" uyarısı
17:42
İsrail'de "beyin yiyen amip" paniği
17:43
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
16:01
Endonezya, yatırım çekmek için "altın vize" programı başlattı
Netanyahu'nun yalanları, Gazze'nin gerçekleri
Netanyahu'nun yalanları, Gazze'nin gerçekleri
FOTO FOKUS
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ