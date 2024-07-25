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Güncel
AA 25.07.2024 15:12

Yeşil mercimek üretiminde birinci sırada bulunan Yozgat'ta ekim alanı da arttı

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta, ekim alanı önceki yıla göre yüzde 30'luk artışla yaklaşık 224 bin 500 dekara yükseldi.

Yeşil mercimek üretiminde birinci sırada bulunan Yozgat'ta ekim alanı da arttı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğine katıldı.

Burada biçerdöverle mercimek hasadı yapan Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerek turizm, gerek sanayi sektörlerinde hızla yol almaya devam eden Yozgat'ın 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir alanıyla da Türkiye'de beşinci sırada olduğunu söyledi.

Yeşil mercimek üretiminde kentin birinci sırda yer aldığını ifade eden Özkan, "Bu yıl ekim alanı yüzde 30'luk bir artışla yaklaşık 224 bin 500 dekarlık bir alana ulaştık. İlimiz nohut üretiminde ikinci, şeker pancarında üçüncü, buğdayda da beşincisi sırada. Tüm çiftçilerimize bereketli olsun diyoruz, inşallah emekleri zayi olmasın. Allah kolaylık versin." diye konuştu.

Geçen yıl 19 bin 764 ton olan yeşil mercimek üretiminin bu yıl yaklaşık 24 bin 500 ton olması bekleniyor.

Etkinliğe, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ve çiftçiler katıldı.

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