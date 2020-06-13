Kentte balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, iskorpitin zehirli dikenleri bulunduğunu, temizlenmesinin zor ancak etinin çok lezzetli olduğunu söyledi.

İskorpit balığını temizlerken önce sırtında ve karnında bulunan zehirli dikenlerin çıkartıldığını anlatan Gündoğdu, daha sonra derisinin soyulduğunu belirtti.

Üç kilo iskorpit balığı temizlendiğinde 650 gram civarında kaldığına işaret eden Gündoğdu, "Karadeniz'de, özellikle Sinop çevresinde bol miktarda çıkan İskorpit, lezzetli olduğu için buğulaması, tavası, şiş ve kavurması yapılır. Tezgahta kilogramı 55 liradan satılıyor. Genellikle lokantalar için alınan iskorpit balığını yiyenin tadı damağında kalıyor." dedi.

Gündoğdu, iskorpit avcılığının mayıs ayından temmuz ayı sonuna kadar sürdüğünü kaydetti.