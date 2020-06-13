Haber Giriş: Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 381 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Son bir haftada 381 düzensiz göçmenin yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 5-11 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 14 olayda, 381 düzensiz göçmenin yakalandığı, 3 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.
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