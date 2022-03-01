Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta iki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
[fotoğraf: AA]
SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, il merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.
Türkeli ilçesinde ise bir zanlının adresinde yapılan aramada bir miktar kubar esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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