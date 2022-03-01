Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 08:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yerli mobil hız tespit sistemi, Osmaniye'de kullanılmaya başlandı
[Fotoğraf: AA]
Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Osmaniye'de kullanılmaya başlandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yerli ve milli radar cihazının İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince kullanılmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, radar cihazı ile aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Etiketler: Osmaniye
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