Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da geçen hafta ruhsatsız 84 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 84 silah ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 21-27 Şubat'ta denetim yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 59 tabanca, 15 av tüfeği ve 10 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 384 mermi ve 47 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca otomobil, 14 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Farklı suçlardan aranan 419 kişi de bu denetimlerde yakalandı.
Son Haberler
- 08:46
- 08:27
- 06:46
- 06:45
- 06:26
Sıradaki Haber
Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz