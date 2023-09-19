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Güncel
İHA 19.09.2023 19:33

Sinop’ta Gaziler Günü kutlandı

Sinop’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Sinop’ta Gaziler Günü kutlandı

Tören Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Özgen bir konuşma yaptı.

Gaziliğin Türk milleti tarafından her zaman kıymetli olduğunun altını çizen Özgen, "Bugün gazilerimizle birlikte olmanın haklı gurur ve onurunu yaşıyoruz. Gazilerimiz, milletimizin engin sahiplenişleriyle her zaman ayrıcalıklı ve soylu özelliklerini muhafaza etmişlerdir. Üstlendikleri vatan görevi esnasında girmiş oldukları mücadelelerden gazilik unvanı ile ayrılan kahramanlarımızın mümtaz ve muhteşem anıları akıllardan ve gönüllerden çıkmayacaktır" dedi.

Tören okunan şiirlerin ardından sona erdi. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, gaziler ve şehit ve gazi yakınları ile öğrenciler katıldı. 

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