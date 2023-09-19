Kahramanmaraş’ta 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi

Gaziler Günü etkinlikleri ilk olarak Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma etkinliği ile başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden etkinlikte Kahramanmaraş Valisi Mükrerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hanifi Toptaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Küpeli ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, Atatürk abidesine çelenk sundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Küpeli günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirdi. Program çelenk sunma töreni akabinde şehitlik ziyareti ile devam etti ve şehitler için dualar okundu.