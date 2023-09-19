Aydıntepe'de servis araçları denetlendi öğrenciler bilgilendirildi

Trafikte yapılan yanlışların getirdiği kötü sonuçlardan bahseden ekipler, trafikte uyulması gereken kuralları öğrencilere hatırlattılar.

Servis araçlarında yapılan denetimde emniyet kemeri kullanımına vurgu yapıldı, servis araçlarında bulundurulması zorunlu olan 'Dur' yazılı levhalar kontrol edildi. Denetim sonucunda servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutup, çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla sürücülere gerekli uyarılar ekiplerce yapıldı.