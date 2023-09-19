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Güncel
İHA 19.09.2023 18:50

Aydıntepe'de servis araçları denetlendi öğrenciler bilgilendirildi

2023-2024 eğitim öğretim yılında 'Okul Yolunda Her Şey Yolunda' sloganıyla ülke genelinde başlatılan denetimler dahilinde Aydıntepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli personellerce Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu önünde bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu, okul servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Aydıntepe'de servis araçları denetlendi öğrenciler bilgilendirildi

Trafikte yapılan yanlışların getirdiği kötü sonuçlardan bahseden ekipler, trafikte uyulması gereken kuralları öğrencilere hatırlattılar.

Servis araçlarında yapılan denetimde emniyet kemeri kullanımına vurgu yapıldı, servis araçlarında bulundurulması zorunlu olan 'Dur' yazılı levhalar kontrol edildi. Denetim sonucunda servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutup, çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla sürücülere gerekli uyarılar ekiplerce yapıldı. 

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