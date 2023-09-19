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Güncel
DHA 19.09.2023 18:35

Tekirdağ'da yılın ahisi seçildi

Tekirdağ’da bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ahilik Haftası programı kapsamında yılın ahisi seçildi.

Tekirdağ'da yılın ahisi seçildi

Bu yıl 16’ncısı organize edilen Ahilik Haftası kutlama programı çerçevesinde, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Meydanı’nda etkinlik gerçekleştirildi.

Hasan Ali Yücel Meydanı’nda mehter takımının konseri ile başlayan kutlama programı, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Daha sonra Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi tiyatro ekibi tarafından, ahilik ve pabucu dama atmak adli oyunu canlandırdı. Programda açılış konuşması yapan Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtuna, “Ahilik birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsurdur. Ahilik; din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Ahilik, zengin – fakir ayırımı yapmaz. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak ahilikte bir ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin bir mesleği ve işi olmalıdır. Ahi; huyları güzel olan, zekatını veren, anne ve babasına, ihsanda ve itaatte bulunan, komşusunu ağırlayan, eline geçeni veren, işlerini güzelleştiren, sözlerinde doğru olan, sırları saklayan, ahdi koruyan, sevgiye riayet eden, yalanı ve riyayı atan, helal kazancı gözeten, haramı bırakan, halka ihsan eden, kötülük edene dahi iyilik eden, yakınlarını dolaşıp, hastayı ziyaret edip, halini hatırını soran kişidir" dedi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, yılın ahisi olan Nihat Pehlivan’a, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sami Kayın tarafından kuşağı bağlandı. Tekirdağ Esnaf Odaları Birliği tarafından seçilen Yılın Ahisi Nihat Pehlivan, yılın kalfası Muzaffer Kahramanoğlu ve yılın çırağı Yusuf Yılmaz’a ödül ve plaketleri verildi. Program ödül töreni sonrasında son buldu. Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Nurten Yontar,Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa Kaymakamı Murat Güler, Tekirdağlı esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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