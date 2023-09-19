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Güncel
AA 19.09.2023 18:06

Tekirdağ'da Nihat Pehlivan Ahilik şeddi kuşandı

Tekirdağ'da "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Tekirdağ'da Nihat Pehlivan Ahilik şeddi kuşandı

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen tören, mehter takımı gösterisi ile başladı.

Halk oyunu gösterisinin ardından konuşan Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, Ahiliğin kardeşlik, cömertlik, eli açıklık ve yardımseverlik olduğunu söyledi.

Çalışmanın, üretmenin, alın teriyle kazanmanın ahiliğin ahlak kuralı olduğunu belirten Furtına, "Ahilik kavramı çok geniş ve tarihi geçmişi olan bir kavramdır. Yaklaşık 4 bin yıllık tarihe dayanmaktadır. Ahilik, birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsurdur. Ahilik din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir." dedi.

Konuşmanın ardından etkinliklerde, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan Ahilik'te ayıplı mal üreten esnafa verilen ceza olarak bilinen "Pabucu dama atma" canlandırıldı.

Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın yılın Ahisi seçilen Nihat Pehlivan'ı tebrik etti ve şet kuşanma töreni yapıldı.

Programda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Milletvekili Nurten Yontar tarafından yılın çırağı Yusuf Yılmaz, yılın kalfası Muzaffer Kahramanoğlu ve Pehlivan'a plaketleri verildi.

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