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Güncel
AA 19.09.2023 17:51

Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bolu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bolu ve Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, Bolu, Niğde, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, 57 kilo 950 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Tırda bulunan A.D. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında İstanbul ve Diyarbakır'da da 3 şüpheli yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.D, S.H. ve S.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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