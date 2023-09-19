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Güncel
İHA 19.09.2023 17:44

Erzincan’da 4 bin 430 kişi polis ekiplerince bilgilendirildi

Erzincan’da polis ekipleri tarafından 4 bin 430 kişi suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi için bilgilendirme yapıldı.

Erzincan’da 4 bin 430 kişi polis ekiplerince bilgilendirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan bilgilendirmede 376 anne ve anne adayına uyuşturucu müptelalığıyla mücadele faaliyetleri hakkında, 365 kadın vatandaşa KADES uygulaması hakkında, 334 polise bilgi ve beceri düzeyini arttırıcı eğitim hakkında, bin 532 kişiye UYUMA ve uyuşturucunun zararları hakkında, 650 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık konularında, 321 vatandaşa 852 öğrenciye suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Bilgilendirme faaliyetlerinde vatandaşlara herhangi bir olumsuzluk görülmesi halinde 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunabilecekleri de tekraren hatırlatıldı.

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