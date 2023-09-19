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Güncel
AA 19.09.2023 18:30

Denizli'de kamyonetin yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetin refüjdeki yayalara çarpması sonucu 28 yaşındaki anne hayatını kaybetti, engelli 2 kızı ile görümcesi yaralandı.

Denizli'de kamyonetin yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Siteler Mahallesi Ulus Caddesi'nde seyreden H.S.Y'nin kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinin de bulunduğu bölgedeki refüjde bekleyen anne Gönül M. ile kızları Ayşegül M., Nisagül M. ve görümcesi Sultan T.'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırdı.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gönül M., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren anne Gönül M.'ın, görümcesi ile engelli olan 2 kızını rehberlik ve araştırma merkezinden aldıktan sonra evlerine gittikleri öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

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