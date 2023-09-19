Gaziantep’te Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Tugay Komutanı Vekili Tnk. Alb. Zafer Sağlam, Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Adli, idari ve askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.



19 Eylül Gazileri Anma Günü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunulması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Gaziantep Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cuma Erdem’in konuşmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Topçu Teğmen Bayram Koca yaptı. Öğrenciler tarafından günün anlamıyla ilgili şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.