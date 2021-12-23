Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta fabrika yangını: Bekçi yaşamını yitirdi
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında fabrikada bekçilik yapan kişi hayatını kaybetti.
Salar köyü mevkisinde faaliyet gösteren tuğla fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından fabrikada yapılan incelemede, gece bekçisi olarak çalışan Dursun Küçükbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Küçükbaş'ın cesedi incelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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