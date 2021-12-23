Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahırdan 6 büyükbaş hayvan çaldılar
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da bir ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı.
Keles ilçesi Erdoğan Mahallesi'nde M.E.Ö.'ye ait ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarını alan Jandarma Suç Araştırma Timleri harekete geçti.
Hayvanları 5 bin 900 TL'ye sattılar
Yürütülen araştırma sonucunda hırsızlığı yapan 3 kişinin, hayvanların her birini Mudanya ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan S.İ.'ye 5 bin 900 liradan sattığı belirlendi.
Hayvanlar S.İ.'den geri alınarak sahibine verildi.
[Fotoğraf:AA]
Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hayvancılık Hırsızlık
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