Emekli Erdoğan Durak, önceki gün aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Durak, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Durumu ağırlaşan Durak, gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan Durak’ın ölümüyle birlikte kentte son 5 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Saray ilçesinde 18 Aralık'ta sahte içki nedeniyle 55 yaşındaki Nurettin Metin ve 43 yaşındaki Metin Şengül de hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Erdoğan Durak'ın sahte içkiyi internet üzerinden aldığını tespit etti.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.