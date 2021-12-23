Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da 5 günde sahte içkiden 3 ölüm
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içki içtiği belirlenen 70 yaşındaki Erdoğan Durak, hayatını kaybetti. Kentte son 5 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Emekli Erdoğan Durak, önceki gün aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Durak, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Durumu ağırlaşan Durak, gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erdoğan Durak’ın ölümüyle birlikte kentte son 5 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Saray ilçesinde 18 Aralık'ta sahte içki nedeniyle 55 yaşındaki Nurettin Metin ve 43 yaşındaki Metin Şengül de hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Erdoğan Durak'ın sahte içkiyi internet üzerinden aldığını tespit etti.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Sahte İçki Tekirdağ
Son Haberler
- 13:28
- 13:28
- 13:25
- 13:22
- 13:13
Sıradaki Haber
Yılbaşı tatili ne zaman? 2022 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? 2022 tatil günleri…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz