Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Oğlakçılar köyü Okçu Mahallesi'nde bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallede karantina uygulamasının başlatıldı.

Mahalleye giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı söylendi.