Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir mahallede, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Oğlakçılar köyü Okçu Mahallesi'nde bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallede karantina uygulamasının başlatıldı.
Mahalleye giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı söylendi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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