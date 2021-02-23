İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 344 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 70 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 273 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.