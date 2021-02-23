Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manyas'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erecek Mahallesi'ndeki Mehmet Çetin'e ait tarlada bulunan trafodan kabloların çalınmaya çalışıldığı bilgisini aldı.
Bölgeye giden ekipler, İ.G'yi tarladaki trafonun kablolarını çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan bu kişinin kullandığı boru anahtarı, çekiç, demir makası, pense, demir kesme testeresi ve spiral makinesi ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık
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