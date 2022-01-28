Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta balıkçılar limanda yanlarına gelen su samurunu besledi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta, balıkçıların limanda teknelerinin yanına gelen su samurunu besleme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kent limanında ağlarını temizleyen balıkçıların yanına, bir su samuru geldi. Bir süre tekne etrafında dolaşan su samuru, balıkçılar tarafından balıkla beslendi.
Su samurunun balıkçılar tarafından beslenme anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Su samurunun Akliman sahilinde bir köpek ile oynadığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Sinop Balıkçılık
Son Haberler
- 13:00
- 13:11
- 12:56
- 13:12
- 13:03
Sıradaki Haber
Kastamonu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 138 bin 887 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz