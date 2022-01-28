Kent limanında ağlarını temizleyen balıkçıların yanına, bir su samuru geldi. Bir süre tekne etrafında dolaşan su samuru, balıkçılar tarafından balıkla beslendi.

Su samurunun balıkçılar tarafından beslenme anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Su samurunun Akliman sahilinde bir köpek ile oynadığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.



