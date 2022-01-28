Valilik binasında gerçekleştirilen ve gündem maddelerinin değerlendirilerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve temennilerin ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ile kurulun diğer üyeleri katıldı.