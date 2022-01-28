Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılı trafiğe kayıtlı araç sayısı 138 bin 887 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı.

Verilere göre Kastamonu’da 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 138 bin 887 adet taşıtın yüzde 46,9’unu otomobil, yüzde 23,8’ini traktör, yüzde 13,9’unu kamyonet, yüzde 8,6’sını motosiklet, yüzde 4’ünü kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,4’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu’da 2021 yılında 3 bin 117 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 3 bin 117 adet taşıt içinde traktör yüzde 32,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 30,1 ile otomobil, yüzde 20,7 ile motosiklet, yüzde 12,2 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile kamyon takip etti.

Kastamonu’da aralık ayında 178 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 178 adet taşıt içinde traktör yüzde 43,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile otomobil, yüzde 16,9 ile motosiklet, yüzde 13,5 ile kamyonet takip etti. Kastamonu’da aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 83 adet azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 92 adet azaldı.

2021 yılında 937 adet, aralık ayında ise 33 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı Kastamonu’da 2021 yılında 937 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Devri yapılan toplam 4 bin 53 adet taşıt içinde otomobil 2 bin 498 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 643 adet ile traktör, 543 adet ile kamyonet ve 158 adet ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların 211 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.