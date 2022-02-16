Karadenizli balıkçıların, 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu öncesi, ekmeklerini denizden çıkarma mücadelesi devam ediyor.

Sinop'ta mezgit, istavrit ve tirsi avcılığı yaparak limana dönen balıkçıların yüzü ağlara takılan hamsi ile güldü.

Kentte balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, hamsi avı sezonunun yavaş yavaş geride kaldığını söyledi.

Denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına az miktarda hamsi takıldığını vurgulayan Gündoğdu, "Hamsinin az olması, talebin de fazla olmasından ötürü 50 liralık bir fiyat oluştu. Yani bu fiyatın ekonomiyle bir alakası yok, çok avlansaydı fiyatı şu an 20 lira olurdu." dedi.

Gündoğdu, balık fiyatlarının günbegün değiştiğini bunun da avlanan balık miktarıyla alakalı olduğunu kaydetti.