Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta asayiş uygulamasında 4 kişi yakalandı
Sinop'ta, emniyet ekiplerince il genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 105 personelin katılımıyla il genelinde "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Ekiplerce yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı, 229 araç sürücüsü ve 79 iş yeri denetlendi.
Denetlemelerde, belirlenen kurallara uymayan kişilere 11 bin 787 lira idari para cezası uygulandı.
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