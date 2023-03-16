Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki iki iş yerinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 5 tabanca, 205 tabanca sürgüsü, 90 tabanca şarjörü, 56 tabanca gövdesi, 25 tabanca mermisi ve 57 tabanca mermi atım yatağı ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Silah Kaçakçılığı
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